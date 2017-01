Rio Juruá se aproxima da cota de alerta e plano de contingência começa a ser elaborado

Da redação ac24horas 03/01/2017 12:45:58

Nos primeiros dias de 2017, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC), apresenta elevação e já se aproxima da cota de alerta. A equipe de monitoramento registrou na manhã desta terça-feira, 3 de dezembro, 10,86 metros. A cota de alerta é de 11,80 metros.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, coronel Marcelo Araújo, informou que a elevação no nível do rio se deu em virtude das fortes chuvas. As equipes já estão em alerta quanto ao monitoramento do rio, porém ainda é cedo para afirmar que haverá uma grande enchente.

Marcelo Araújo informou ainda que um plano de contingência já está sendo elaborado, a fim de nortear as ações dos bombeiros e acionar as instituições parceiras.