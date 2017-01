Rio Branco FC apresenta jogadores e comissão técnica nesta terça

Jairo Barbosa 03/01/2017 08:08:43

Na tarde desta terça feira (3), as 15 horas, no CT do José de Melo, a diretoria do Rio Branco FC, apresenta para a comissão técnica e parte do elenco para a temporada de 2017, depois do negro ano que foi 2016.

No ano passado, o Estrelão viveu o pior momento de sua quase centenária história, com fracasso em todas as competições que disputou.

Tentando “juntar os cacos”, a comissão provisória que administra o clube, formada por três conselheiros, tendo á frente o diretor de futebol Carlinhos Farias, contratou o técnico Célio Ivan, e vários jogadores, que começam hoje a caminhada rumo ás competições que o Mais Querido vai disputar em 2017.

O clube terá seu primeiro compromisso no dia 19 de fevereiro, quando encara o Andirá pelo campeonato estadual.

Ainda no primeiro semestre, o Rio Branco FC disputa a Copa do Brasil, onde o adversário será o Figueirense.

No calendário do Estrelão consta ainda o campeonato brasileiro da série D.