PSL disponibiliza assessoria jurídica para vereador Juruna

Da redação ac24horas 03/01/2017 06:45:37

O presidente do Partido Social Liberal (PSL), Marcus Antonius Bastos divulgou nota em solidariedade ao vereador José Carlos Juruna (PSL), na tarde desta segunda-feira (2) e informou que vai disponibilizar a assessoria jurídica do partido para recorrer de uma condenação de uma condenação do parlamentar na esfera criminal.

O dirigente partidário manifesta, ainda, respeito à decisão do judiciário e acrescenta que o partido vai lançar mão de todos os recursos pertinentes para provar a inidoneidade do parlamentar que representa a classe dos vendedores ambulantes que trabalham no centro de Rio Branco. Abaixo, a íntegra da nota: