Prefeito de Porto Velho abre mão do salário de R$ 21 mil por 4 anos

Com informações do G1 03/01/2017 10:30:44

O novo prefeito de Porto Velho, Dr. Hildon Chaves (PSDB), declarou nesta segunda-feira (2) que vai abrir mão do salário enquanto for prefeito do município, até 2020. Conforme o prefeito, o salário líquido dele, de R$ 21 mil , será destinado à entidades sociais. O anúncio foi feito no fim da tarde, após uma reunião com os novos vereadores e secretários para cortar gastos e acelerar os processos municipais. O executivo foi empossado ao cargo no domingo (1°).

Hildon é o 5º prefeito mais rico eleito entre as capitais do Brasil no ano de 2016. Ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), o prefeito declarou ter um patrimônio de R$ 11.261.219,90.

Ao G1, Dr Hildon disse a abstenção do salário de R$ 21 mil da prefeitura vai valer até o fim do mandato, em dezembro de 2020. Neste período, ele pretende se manter apenas com salário que recebe como empresário.

“Uma iniciativa nossa. Primeiro porque eu não me candidatei à prefeitura por conta de salário, segundo lugar tenho a felicidade de ser um sócio proprietário de uma empresa com minha esposa e nos mantém a todos com tranquilidade, não vai fazer diferença para mim esse salário”, diz .

Até o final do mandato, em dezembro de 2020, Hildon vai ter doado mais de R$ 1 milhão para entidades sociais, que ainda serão escolhidas.

“É uma oportunidade de com esse salário que é uma verba que pode ser destinada para onde eu quiser e quem vai cuidar desta questão será a minha esposa, ela vai escolher entidades assistenciais da cidade, uma ou mais de uma a cada mês para contemplada”, conta.

Dr Hildon

Hildon de Lima Chaves nasceu em Recife (PE) no dia 25 de maio de 1968. Vindo de família de classe média, atualmente ele é casado com Yeda Pacheco Chaves e é pai de dois filhos, ambos estudantes.

O político chegou a Rondônia em 1992 para assumir ao cargo de Promotor de Justiça, após ser aprovado em quarto lugar em um concurso com mais de 600 candidatos. Foi promotor público em Vilhena (RO), Pimenta Bueno (RO), Cacoal (RO), Ariquemes (RO) e Porto Velho.

Hildon pediu exoneração do MP-RO em 2013 para se dedicar exclusivamente ao Grupo Athenas – que compõe várias Faculdades em Rondônia, Acre e Mato Grosso. O novo prefeito é graduado em direito, com especialização em direito público e é empresário e advogado. Está filiado ao PSDB desde 2013.

O novo prefeito de Porto Velho foi empossado no domingo (1°), durante uma cerimônia em uma faculdade particular da capital.