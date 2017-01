Obras do Shopping avançam para a etapa final das estruturas

Da redação ac24horas 03/01/2017 16:05:28

Uma comitiva liderada pelo prefeito Marcus Alexandre; a vice-prefeita Socorro Neri; o vice-presidente do Senado da República, Jorge Viana;o deputado federal Alan Rick; o vereador Juruna, secretários e assessores da Prefeitura de Rio Branco visitou nesta terça-feira, 3, as obras do Shopping Popular, que a partir desta data entram na fase final de estrutura. Acompanharam a visita a secretária de Obras de Rio Branco, Claudia Cunha, e seu secretário Adjunto de Obras, Marcos Vinicius; o chefe da Fiscalização Urbana da PMRB, Marcos Café; e o coordenador da Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA), Edy Celular, além de responsáveis pela empresa que executa a obra.

A vice-prefeita ficou especialmente impressionada com a grandeza do projeto: “fico feliz de vir ver este empreendimento acompanhando de pessoas que lutam pela realização do Shopping Popular. É uma obra revolucionária”, disse Socorro Neri. De fato, trata-se de um projeto de R$17,3 milhões que quando pronto, terá 450 boxes divididos em três andares e está edificado ao lado do Terminal Urbano. Serão 165 boxes no térreo, mais 165 no primeiro piso e outros 120 no segundo piso, onde ficará também a praça de alimentação, elevadores e jardins. O empreendimento está sendo erguido numa área de mais de 12 mil metros quadrados.

Trata-se ainda de um projeto que conta com o apoio de Jorge Viana e Alan Rick, os quais não se cansam de reunir-se com ministros e técnicos em Brasília para garantir o calendário dos repasses. Antes de visitar o canteiro de obras, Jorge Viana propôs uma reunião com os presentes para apontar sugestões que visam assegurar os recursos para a etapa final e deixarem o projeto ainda melhor. No escritório técnico da obra, o engenheiro responsável pelo projeto, Alan Jones, apresentou aos presentes os detalhes da obra e a atual fase dos serviços.

Atualmente, estão sendo construídos os pilares para finalizar a última laje. Esses pilares vão sustentar as treliças para que se possa dar início à fase de alvenaria.

“É uma alegria trabalhar por esta obra”, diz Jorge Viana

Em reunião no escritório técnico da obra, os desafios futuros foram debatidos. “É uma alegria trabalhar para que uma obra como esta possa realizar o sonho de muita gente”, afirmou Jorge Viana. “Trabalhar em Brasília pela Prefeitura de Rio Branco é fácil. Sabem que os projetos são bem executados e nós temos colocado nossa vida nesse trabalho”, completou Alan Rick ao expressar seu compromisso em lutar pelos recursos para conclusão do Shopping Popular se possível ainda este ano. “Estamos vendo as dificuldades, a crise econômica, mas vemos também o otimismo e o esforço para que as obras avancem”, declarou, no mesmo sentido, o vereador Juruna, que é também líder no Camelódromo.

O prefeito Marcus Alexandre lembrou aos presentes que não fosse a mobilização do senador Jorge Viana e do deputado Alan Rick em dezembro passado, as obras estariam ainda mais atrasadas, já que se consideram os revezes sofridos pela conjuntura política e econômica. “Se ainda tivéssemos a maior laje por concretar a obra não teria andado conforme andou”, explicou o prefeito, agradecendo a cada um pelo esforço na realização do projeto.

Em breve começa a implantação da alvenaria: com esforço, obra seguirá sem sobressaltos

Seguindo o pensamento de Jorge Viana, consultorias especializadas indicam que o Shopping Popular deverá se tornar uma referência para o turista em relação ao artesanato, alimentação e vestuário regional, podendo criar até mais de 1,3 mil empregos diretos e indiretos, fortalecer a economia popular, criando um espaço adequado para comercialização de produtos regionais e locais.

Mas nada tem sido fácil nesse projeto porque há desde o início há muita complexidade na execução da obra. No entanto, conforme lembrou o prefeito Marcus Alexandre, ao chegar nesta etapa final de estrutura, a próxima fase –a de implantação da alvenaria –pode ser feita sob diferentes circunstâncias.

Projeto humanizado e voltado à qualidade de vida das famílias

O Shopping Popular está sendo edificado em uma área de 12 mil metros quadrados. O terreno fica ao lado do Terminal Urbano de Rio Branco. É um prédio de três andares, contendo boxes onde funcionarão os comércios, praça de alimentação e jardins, além de amplo espaço para estacionamento.

No começo da obra, o terreno teve de ser reconstruído pois ali havia um enorme charco d´água e a proximidade com o rio e o Igarapé da Maternidade elevam o nível de atenção no projeto – mas há muita humanização em seus detalhes, como, por exemplo, o banheiro familiar. Esse equipamento foi incluído no projeto por sugestão da engenheira civil Gicélia Viana, Primeira Dama de Rio Branco, que participa voluntariamente das ações da Prefeitura. O banheiro familiar permitirá ao pai ou à mãe adentrar ao WC com o filho menor para ajudá-lo em suas dificuldades.