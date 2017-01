Mulher morre atropelada na Curva do Tucumã, na AC-40

Da redação ac24horas 03/01/2017 19:19:17

Uma mulher identificada apenas Maria morreu na tarde desta terça-feira (03) após ter sido atropelada na Curva do Tucumã, trecho da estrada de acesso ao município de Senador Guiomard.

Segundo informações de testemunhas a vítima tentava atravessar a rua para chegar ao ponto de ônibus, quando o motociclista, João Rodolfo Soares Silva, a atropelou.

Com o impacto, a mulher foi arremessada a 20 metros de distância e morreu no local. O motociclista também caiu e foi encaminhado ao Pronto Socorro, através de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado considerado grave.

Policiais de trânsito estiveram na área do acidente até a chegada da perícia que encaminhou o corpo da mulher ao Instituto Médico Legal (IML).