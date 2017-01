Motorista de caminhão é rendido por seis assaltantes na BR-364

Da redação ac24horas 03/01/2017 16:24:40

Um assalto à mão armada foi registrado na estrada de Manoel Urbano (AC). O motorista e dois ajudantes, que realizavam a distribuição de cervejas no interior do Acre, foram dominados, espancados e ameaçados de morte.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, seis bandidos em três motocicletas renderam os trabalhadores na saída de Manoel Urbano até o quilômetro 45, próximo ao Babá.

No local, o bando ordenou que o motorista entrasse em um ramal. O alvo dos assaltantes era uma quantia em dinheiro guardada dentro de um cofre no caminhão. Mas, ao entrar no ramal, o veículo atolou e o motorista conseguiu fugir pra mata.

“Ele nos contou que os assaltantes ainda efetuaram três disparos em sua direção, mas não conseguiram acertar nenhum. Com o passar do tempo, à noite, o motorista conseguiu sair da mata e pedir socorro em um comércio”, informou o capitão Albuquerque, comandante da Polícia Militar de Sena Madureira.

A PM ressaltou, ainda, que os dois ajudantes do motorista foram espancados pelos assaltantes.

“O cofre não foi aberto porque é muito seguro e os bandidos não estavam preparados”, informou o comandante.

O sexteto levou somente um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro que estava em poder do motorista.

O caminhão carregado de cerveja foi abandonado pelos assaltantes na BR-364 e recuperado pela Polícia de Manoel Urbano. Os criminosos ainda não foram identificados. Fonte: Senaonline.