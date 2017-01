Jéssica garante R$ 1 milhão para iniciar obra da rodoviária de CZ que custará R$ 2,5 milhões

A deputada Jéssica Sales (PMDB-AC) conseguiu empenhar R$ 1 milhão extra orçamentário, no Ministério do Turismo, para a construção da nova rodoviária de Cruzeiro do Sul. O valor total da obra é de aproximadamente R$ 2,5 milhões, mas a conclusão já está assegurada pela peemedebista que complementará o valor com suas emendas parlamentares para garantir um espaço confortável para os usuários do transporte intermunicipal.

Jéssica Sales disse que assegurou o restante dos recursos para a execução da obra com suas emendas parlamentares, uma vez que a emenda de bancada de R$ 2,4 milhões, indicada ao orçamento de 2017, com essa finalidade, foi transferida para a Prefeitura de Rio Branco, por decisão da coordenação da bancada federal do Acre. A parlamentar ainda tentou reverter a situação, junto à Casa Civil da Presidência da República, mas não conseguiu.

A deputada Jéssica Sales disse que está no plano da Prefeitura de Cruzeiro do Sul a construção de uma nova rodoviária no bairro Miritizal, localizado no segundo distrito da cidade, porque a atual chegou ao ponto máximo de utilização na estrutura em que foi concebida. “Além disso, não é correto manter uma rodoviária no local em que ela está, uma vez que dificulta a circulação de veículos e atrapalha o trânsito. Precisamos garantir um espaço moderno e confortável para atender os usuários do sistema de transporte rodoviário” – disse.