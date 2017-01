Deputado Moisés Diniz quer a permanencia da Agência do Banco do Brasil da Estação Experiamental

Da redação ac24horas 03/01/2017 18:39:24

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) está percorrendo o comércio da Estação, pra organizar uma campanha em defesa da permanência da agência do Banco do Brasil em um dos bairros mais tradicionais de Rio Branco.

A agência do BB da Estação é a terceira mais antiga e atende o terceiro maior comércio da capital, além de universidades e bairros como Tucumã e Universitário.

“Fechar a agência do Banco do Brasil da Estação, além de um golpe no comércio local, é também um desrespeito à comunidade, que utilizou aquela agência por mais de treze anos, depois que foi fechado o Banacre, no mesmo prédio”, explica Moisés.

O parlamentar acreano está convidando os comerciantes e a comunidade da Estação para um ato, em frente à agência do bairro, na próxima terça-feira, 10, as 10 horas.

O segundo passo será uma audiência, em Brasília, com o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, envolvendo a bancada federal do Acre.

“Vou convidar nossos três senadores e todos os políticos que desejarem apoiar essa importante luta, em defesa da economia, dos empregos e da comunidade da Estação”, finalizou o parlamentar.