Secretário que for acusado de passar a mão no dinheiro público terá defesa bancada pelo Estado

web 03/01/2017 07:10:18

Luiz Calixto*

Engana-se com a cor da chita quem pensa que já chegamos ao fundo do poço no tratamento das questões éticas.

Pois não.

Com suas pás, e principalmente com picaretas, o PT deu mais uma contribuição para “cavucar” o buraco da imoralidade que parece não se findar.

Não bastasse os desvios em série, tão comuns ao ponto de não mais despertar a indignação popular, governo petista fez aprovar na Assembleia Legislativa do Acre a alteração de uma lei para garantir a supostos corruptos a proteção jurídica da Procuradoria Geral do Estado.

E o pior: a lei foi aprovada com o apoio unânime da oposição, sonolenta que não segura o cachimbo na boca.

O absurdo aprovado estende aos secretários de estado enrolados o privilégio de serem defendidos pelo próprio Estado.

Em poucas palavras: qualquer secretário quando acusado de passar a mão no dinheiro público ou de prevaricar no exercício de suas funções terá o direito como advogado de defesa, judicial ou extrajudicial, um Procurador do Estado ao custo 0800 para o acusado, mas debitado na conta dos contribuintes.

E para “ lacrar” o escândalo se um secretário se sentir vítima dos crimes de injúria, calúnia ou difamação, de pronto este terá a seus pés um advogado de luxo pago com o dinheiro público.

A lei aprovada, inclusive com os votos dos deputados oposicionistas, é o passaporte para qualquer cidadão ser chamado “ às barras da justiça”, se expressar sua opinião ou indignação quanto à atuação desses gestores.

Isso não é um assunto simples para ser votado em sessões realizadas na calada da madrugada, pois Estado assaltado e subtraído não pode, ao mesmo tempo, financiar advogados para corruptos.

À depender do arsenal de pás e picaretas O buraco ainda está longe de chegar ao fundo.

*Luiz Calixto é servidor público e ex-deputado estadual