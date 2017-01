Cidade do Povo recebe 120 novas famílias que viviam em situação de risco

Da redação ac24horas 03/01/2017 14:32:43

A Cidade do Povo recebeu nesta terça-feira, dia 3, 128 novas famílias que vivem em situação de risco. A entrega das residências foi realizada pelo governador Sebastião Viana em ato público. As residências, segundo o governo, são padronizadas e possuem sala de estar, cozinha, área de serviço e dois quartos, além de banheiro com aquecimento e energia solar.

Até agora, o Poder Executivo já entregou, gratuitamente, 3.131 através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.