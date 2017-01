Simulador de direção para grandes veiculos inicia atividade na capital

Da redação ac24horas 02/01/2017 10:44:28

O Presidente do Conselho Regional Norte do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) Francisco Saldanha Bezerra, inaugura nesta terça-feira, dia 03 de janeiro de 2017, a partir das 16 horas, o primeiro simulador para a prática de direção veicular do Estado. O Equipamento e a sala construída especialmente para os treinamentos com o simulador custaram cerca de R$ 1 milhão.

O Simulador de Direção Veicular do SEST SENAT é um equipamento de capacitação profissional, voltado para aperfeiçoamento de motoristas de ônibus, caminhão e carreta. Possui um cockpit equipado com banco, controles como volante, pedais e painel interligados, onde o condutor é colocado sentado e pode conduzir por cenários projetados a sua frente em telas, através de softwares específicos. A visão que o condutor tem da via dentro do veículo virtual é projetada em tempo real, sendo os cenários criados a partir de mídias digitais (árvores, placas, topografia).

Segundo a Diretora da Unidade do SEST SENAT Rio Branco, Maria do Socorro Vale da Cunha, ” o órgão fez adesão de 60 simuladores que foram distribuídos nas 147 unidades do país, a Unidade de Rio Branco foi uma das contempladas em adquirir um desses equipamentos, o Simulador de Direção Veicular do SEST SENAT será utilizado em 10 cursos, sendo 5 na modalidade de cargas (caminhão) e 5 na modalidade de transporte de passageiros (ônibus), para motoristas das categorias C, D e E”, disse.

O uso de Simulador de Direção Veicular é extremamente importante, principalmente quando relacionado às pesquisas sobre o comportamento humano. Os simuladores podem ser utilizados criando situações perigosas sem que haja risco real para os condutores.

E este é um dos grandes objetivos da Proposta Pedagógica do projeto: proporcionar o aperfeiçoamento dos condutores profissionais, expondo-os a situações de risco simuladas, para que eles possam não só relembrar conceitos, por vezes esquecidos, mas também aperfeiçoar suas habilidades de reação diante das situações potencialmente perigosas. Tudo isso em um ambiente totalmente controlado.

Nesse sentido que o Simulador de Direção Veicular contribui para o processo de ensino-aprendizagem dos condutores profissionais. O propósito do projeto é alcançar como resultado, a partir da capacitação, o aperfeiçoamento contínuo e, consequentemente a prevenção de acidentes, contribuindo para a segurança viária.