Sem dinheiro, diretoria do Andirá vai promover rifas para bancar custos em 2017

Da redação ac24horas 02/01/2017 11:38:59

A Diretoria do Andirá Esporte Clube está de mãos vazias para começar os trabalhos da temporada 2017. Às vésperas do Campeonato Acreano da 1ª Divisão, o clube não tem dinheiro para o mínimo. Diante da situação, a nova adminsitração do clube futebolistico decidiu realizar rifas e arrecadar dinheiro.

Segundo apurou ac24horas, o clube foi recebido pela nova Diretoria sem ao menos ter um local para os trainamentos. Não havia nenhum patrimônio material. A ideia do atual presidente, João Paulo Lourenço, é de levar mais credibilidade ao clube, envolvendo torcedores, equipe técnica e jogadores, o que, segundo conta, fará diferença na hora de trabalhar.

“É impossível cuidar do Andirá sozinho. Nossa equipe de trabalho quer aproximar o morcego da comunidade, trazer de volta às origens, dar mais credibilidade, e para isso, precisamos da ajuda de todos. Vamos realizar rifas, e assim arrecadaremos parte do dinheiro necessário para usarmos durante a temporada desse ano”, explica.

Na semana passada, o clube lançou, pelo facebook, uma campnaha virtal para escolha do uniforme que será utilizado pela torcida morcegueira. Dezenas de sugestões foram feitas, e a Diretoria já trabalha com algumas ideias.

Vale lembrar que o clube amarga uma divida alta com a Receita Federal e Caixa Econômica. Além disso, adquiriu, na temporada de 2016, quase dez processos judiciais na Jsutiça do Trabalho, durante a gestão do então presidente Petronilo Lopes, o Pelézinho.