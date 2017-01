Professor que chamou aluno de “malcriado” e “mau-caráter”, em Rio Branco, ainda está desaparecido

João Renato Jácome 02/01/2017 14:53:28

O professor da escola pública Áurea Pires Montes de Souza, localizada no bairro Sobral, em Rio Branco, que chamou um aluno de “malcriado” e “mau-caráter” ainda não foi localizado. Desde o episódio ele está desaparecido e inclusive deixou de entregar os relatórios finais das turmas em que lecionava.

O fato, que veio a publico no dia 20 de dezembro, chamou atenção nas redes sociais e virou caso de polícia. Um processo administrativo foi instalado na Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE), e os depoimentos de testemunhas estão sendo colhidos e repassados ao setor jurídico da instituição.

“A mãe já conversou com a Direção da escola, e a reclamação dela foi registrada e enviada para a secretaria. Agora, tudo já está no setor jurídico, e estamos aguardando o posicionamento deles para saber quais os próximos passos a seguir. Desde o fato, o professor está desaparecido e ninguém consegue contato. Ele precisa também entregar os documentos das turmas”, explica Justino Queiroz, da Diretoria de Gestão da SEE.

A mãe do aluno, Helen Araújo, disse ao ac24horas, na semana passada, ter reclamado do professor por diversas vezes na Secretaria de Educação, mas que nenhuma providência havia sido tomada. “É um absurdo um professor escrever isso para o aluno. Ele já tinha falado várias outras coisas também e meu filho sempre chegava em casa reclamando”, contou.