Prefeitura do Quinari vai informatizar unidades de saúde com prontuário eletrônico

Jairo Carioca 02/01/2017 14:35:48

A secretária de saúde do município de Senador Guiomard, Dinha Carvalho, garantiu na manhã de hoje (2) que uma das prioridades da gestão do prefeito André Maia é a implantação do Prontuário Eletrônico nas unidades básicas de saúde. O sistema além de sustentável possui ferramentas para cadastro dos indivíduos no território, gestão da agenda dos profissionais, acolhimento à demanda espontânea, atendimento individual e registro de atividades coletivas.

“O prefeito pediu para priorizar essa ação que já deveria ter sido implantada pela gestão anterior. Para não perder recursos protocolamos na manhã de hoje junto ao ministério da saúde um pedido de elasticidade de prazo e queremos até junho ter esse canal funcionando” disse Dinha.

O município possui 8 equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Ainda de acordo Dinha Carvalho, a informatização das unidade vai registrar as visitas desses programas através dos agentes comunitários que passam nas casas para fazer o controle do mosquito Aedes aegypti e agendamento de consultas.

“Nós estamos falando de informações demográficas e situação de saúde auto-referida. Isso vai possibilitar a organização no fluxo do atendimento e, ainda, micro regulação e encaminhamento qualificado para o SUS”, acrescentou a secretária.

Ela pediu um pouco de paciência à população para organizar o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde na zona urbana e rural. Na área odontológica todas os consultórios estão fechados desde 2015, alguns por falta de simples reparos ou manutenção de equipamentos.

“O prefeito André Maia é odontólogo, quer a comunidade do Quinari sorrindo com saúde e recebendo ações para melhoria da qualidade de vida” concluiu.