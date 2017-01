Prefeito Marcus Viana recebe vice-presidente do Senado Federal

Da redação ac24horas 02/01/2017 16:42:08

O prefeito Marcus Alexandre recebeu nesta segunda-feira, 2, em seu gabinete, o Presidente do Senado Federal, Jorge Viana. A conversa da primeira agenda do ano entre o presidente do Senado e o prefeito de Rio Branco girou em torno da parceria que fortalece ações do Município. “É uma visita em que venho me apresentar para o trabalho. Quero que conte comigo como se fosse o primeiro ano de um novo mandato. O ano que passou foi o pior ano das últimas décadas, mas o trabalho conjunto deu um ótimo resultado, se conseguirmos renovar isso em 2017, que também será um ano difícil poderemos ajudar ainda mais”, declarou o senador.

O gabinete do senador Jorge Viana funciona como verdadeira extensão da Prefeitura de Rio Branco em Brasília. Além de intermediar audiências, acompanha a liberação e gestão de recurso e projetos que tramitam nos ministérios. “A gente esperava um final do ano mais difícil, mas com a dedicação do gabinete Jorge em Brasília, encerramos um ciclo com saldo positivo e recursos conveniados, alguns até depositados para investimentos em todas as áreas”, destacou Marcus Alexandre, lembrando que “recursos próprios garantem apenas a manutenção dos serviços, são as parcerias que permitem ampliar os investimentos”.

Na oportunidade, Marcus Alexandre apresentou relatório da aplicação de recursos oriundos de emendas do senador Jorge Viana, aporte extra que permitiu ampliar ações nas áreas de esporte, saúde e tecnologia. “Hoje comemoramos o encerramento de um ciclo com 24 novas unidades de saúde, nenhuma funcionando em espaço alugado”, disse Marcus Alexandre.

Ainda durante o encontro o prefeito de Rio Branco falou de projetos em andamento e compromissos assumidos como a reforma do Mercado Elias Mansour e mercados do bairro São Francisco e ramal Benfica.

A visita institucional ao prefeito da capital foi a primeira de uma séria agendada para o para início de 2017. De Rio Branco, Jorge Viana segue em visitas a mais cincos prefeitos recém-empossados no interior do Estado.