Moradores do bairro Placas, parte alta de Rio Branco, interditam rua após corte de energia pela Eletrobras

João Renato Jácome 02/01/2017 17:20:26

Dezenas de moradores do bairro Placas interditaram na tarde desta segunda-feira, 2, a rua Joaquim Macêdo. Eles protestam contra um corte de energia que deixou ao menos 40 famílias sem os serviços de eletricidade. Eles dizem também que foram “enganados” pelo prefeito Marcus Alexandre Viana (PT), durante visitas do gestor à comunidade.

“Aconteceu que o prefeito veio aqui no ano passado, e disse que faria obras. Agora, depois disso, a Eletrobras veio aqui, durante a chuva, cortou a nossa luz e ainda levaram os nossos fios. Aqui tem gente que é doente e precisa da luz para ligar os aparelhos, tem uma moça que fica na nebulização. Sem falar dos alimentos que vão estragar”, conta o morador Francisco Rodrigues.

Com o bloqueio da rua, o transito ficou parado, e os serviços de transporte coletivo comprometido. Os populares fecharam a rua utilizando galhos e pedaços de madeira. Eles reclamaram também da falta de água potável. “Aqui o Depasa não manda água. A gente precisa fazer ligação direto aqui, por conta, porque n]ao vem a água”, alega o morador Francisco Djalma.

No local, a reportagem tentou conversar com o representante da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária, mas ele informou que não estava autorizado a gravar entrevista. Com os moradores, o servidor da Prefeitura de Rio Branco tentava minimizar a situação e cancelar o bloqueio da via.

Para a moradora Benedita Cunha, o corte de energia deveria ter sido avisado com antecedência. “a gente não pagava a luz, mas fizemos o pedido com o prefeito. Ele nos perguntou se não era melhor ficar assim, sem pagar, e em 2017 regularizar. E nós dissemos que não. Vamos deixar a rua fechada até ligarem a nossa luz”, afirma.

A reportagem segue tentando contato com a assessoria da prefeitura.