Kiefer Cavalcante reduz número de secretários para garantir melhorias emergenciais na cidade de Feijó

Jairo Carioca 02/01/2017 15:06:06

O prefeito Kiefer Cavalcante reduziu em 30% o número de secretários nomeados e cargos comissionados para garantir economia de recursos e ações emergenciais na infraestrutura urbana da cidade de Feijó (AC).

Após a posse que aconteceu ontem (1) na sede da Assembleia de Deus, o novo prefeito reuniu a equipe na manhã de hoje na sede da prefeitura. O vice-prefeito, Claudio Braga é quem vai comandar uma ação de limpeza na cidade.

“Nós precisamos equilibrar as contas do município e permitir o mínimo de qualidade de vida aos cidadãos que nos confiaram estar prefeito, para isso, a ordem é reduzir gastos e investir na coletividade”, disse Kiefer.

Entre as ações emergenciais planejadas pelo município, além da limpeza geral, está a uma operação para tapar buracos das principais ruas da cidade, uma situação que piora com a chegada do inverno.

“A limpeza já contribui muito para o combate à Dengue e outras infestações, são ações conjuntas da Secretaria de Obras e Saúde Pública”, acrescentou o prefeito.

Na primeira quinzena de janeiro está programada a primeira visita do Senador Gladson Cameli (PP-AC) à gestão de Kiefer Cavalcante. O prefeito espera contar com apoio de toda a bancada federal para conseguir recursos principalmente nas áreas de saúde e educação.