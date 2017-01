José Ribamar morreu hoje vítima de cancer, em Rio Branco

Da redação ac24horas 02/01/2017 09:49:43

Faleceu por volta das 7:30 desta segunda feira (2), em sua residência, em Rio Branco, o ex árbitro e ex-treinador de futebol, José Ribamar Pinheiro de Almeida.

Ele lutava havia mais de dois anos contra um câncer. Natural de Xapurí (AC), Ribamar foi um dos grandes expoentes da arbitragem e do futebol acreano.

Conhecido por patrocinar do próprio bolso as equipes por onde passava e ajudar seus atletas financeiramente, José Ribamar também atuou no serviço público onde assumiu a delegacia do Trabalho no Acre.

A morte do desportista é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no primeiro dia útil do ano.

O velório acontece na funerária São João Batista, na Rua Hugo Carneiro, bairro Bosque. A família não deu informações relativas ao sepultamento.