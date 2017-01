Em Maceió, acreano perde movimento das pernas ao mergulhar em piscina

Da redação ac24horas 02/01/2017 13:45:40

Amigos e familiares se unem em rede social para arrecadar recursos que irá custear uma cirurgia corretiva de lesão na coluna cervical do jovem Rafael Mafra, 24 anos, que desmaiou ao bater a cabeça durante um mergulho na piscina na casa de uma amigo em Maceió (AL).

No Pronto-Socorro de Maceió, os médicos realizaram uma série de exames em Rafael Mafra. Após uma ressonância magnética foi identificado uma fratura em uma vértebra cervical, com diagnóstico não definitivo de tetraplegia, pois não tinha mais os movimento das pernas devido ao impacto.

A situação clínica de Rafael requer a realização de uma cirurgia complexa que custa por volta de R$ 80 a 100 mil no hospital particular. Por meio do SUS também é possível, porém devido a longas filas de espera não há previsão para sua realização.

“… Como alguns já sabem, recentemente nosso amigo Rafael Mafra sofreu um acidente durante suas férias em Maceió. Enquanto se divertia, pulou numa piscina desconhecida na casa de um amigo e acabou batendo a cabeça, vindo a desmaiar, quando acordou não conseguia mais movimentar suas pernas…..Felizmente nosso amigo ainda se encontra numa situação reversível e necessita imediatamente de uma Artrodese de coluna cervical via anterior, é uma cirurgia complexa, custa por volta de 80 a 100 mil no particular…. Portanto, gostaria de pedir para cada um que tiver lendo esse texto, que contribua de alguma forma para que essa história tenha um final feliz, vamos nos movimentar pra ajudar o nosso amigo, logo abaixo segue a conta corrente da mãe dele no Banco do Brasil e depósitos de qualquer quantia serão de extrema importância nesse momento. Mesmo quem não puder contribuir financeiramente, mande boas energias ou palavras de conforto e perseverança pra ele e sua família….”. explicam em trechos da mensagem compartilhada por dezenas de pessoas.

Circula nas redes sociais vários pedidos de ajuda com intuito de arrecadar recursos para custear a realização da cirurgia. Também estão organizando bazar para ajudar com as despesas. As doações, em dinheiro, podem ser efetuadas em qualquer valor, na seguinte conta bancária da mãe de Rafael Mafra.

Sandra Maria Alves da Silva

Banco do Brasil

Agência: 4265-X

Conta Corrente: 26.260-9

CPF:197.186.242-87