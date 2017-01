Detran Acre alcançou mais de 230 mil pessoas em 2016

Da redação ac24horas 02/01/2017 07:46:33

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), por meio da Coordenadoria de Educação de Trânsito, atingiu mais de 235 mil pessoas com ações educativas em todo o estado em 2016. Ao longo do ano, foram realizadas 265 ações, distribuídas em blitz educativas, abordagens e atendimentos em escolas e empresas, com peças de teatro e palestras.

Onze municípios acreanos receberam a Educação de Trânsito do órgão, sendo eles: Sena Madureira, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Tarauacá, Feijó, Capixaba e Acrelândia.

O diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, afirma que o trabalho dos educadores é sempre o de conscientizar a população com questões relacionadas ao trânsito.

“As abordagens são para mostrar que é possível ser mais cauteloso e respeitoso no trânsito. Isso atinge diretamente o consciente das pessoas, fazendo-as pensar antes de realizar manobras perigosas que possam custar vidas”, destaca Longo.

2016, o ano do Detran Amigo

Instituído no início de 2016, o Detran Amigo prevê uma série de medidas para aproximar o Detran da comunidade, disseminando a informação para que os cidadãos conheçam seus direitos e deveres no trânsito. Diversas campanhas foram realizadas, principalmente na região central da capital acreana, com o objetivo de propagar a ideia.

“O Detran Amigo é um projeto amplo. Essa é uma das atividades. Nós queremos acima de tudo estar esclarecendo quais são os direitos e as obrigações do condutor a partir das mudanças da regras que passaram a valer”, diz Pedro Longo.