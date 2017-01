Detento é assassinado durante banho de sol em presídio no AC

Da redação ac24horas 02/01/2017 10:23:01

Um presidiário do regime fechado da Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, foi assassinado a golpes de estoque durante o banho de sol na manhã desta segunda-feira, 2.

A informação foi confirmada pela assessoria de Comunicação do Instituto de Administração Penitenciário (IAPEN). Segundo a assessoria, uma briga aconteceu entre os presos e José Reinaldo Tavares Campos saiu ferido com vários golpes feitos com estoque (arma branca de fabricação artesanal).

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada, mas, só puderam atestar o óbito. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a assessoria, o(s) responsável(eis)ainda não foram identificados. Uma revista acontece dentro do pavilhão do regime fechado, na tentativa de apreender materiais ilícitos.