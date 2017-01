Cinco policiais foram assassinados em 2016 no Acre; outros 8 morreram de causas naturais

Da redação ac24horas 02/01/2017 14:24:31

Cinco policiais militares foram assassinados durante o ano passado no Acre. Dados da Polícia Militar indicam que a maioria estava em serviço quando teve a vida ceifada por criminosos. Em todo o Brasil, foram 477 policiais mortos. Dados da Polícia Militar também informam que oito militares morreram, porém de causas naturais.

O cabo Alexandro Aparecido dos Santos, de 36 anos, da Polícia Militar (PM) foi morto com um tiro no pescoço durante uma abordagem a três pessoas no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco, em agosto.

O 3ª sargento Jean de Oliveira Menezes foi morto a tiros, em setembro, durante um assalto à uma casa de carne no Conjunto Esperança, também na capital. Dois homens chegaram e anunciaram o assalto e mataram Menezes ao reconhecer que ele era policial militar. Em seguida, um assaltante trocou tiros com a PM e foi morto.

O segundo sargento Paulo Andrade , 44 anos, foi morto com um tiro nas costas em novembro pelo subtenente da Polícia Militar do Acre, José Adelmo Alves dos Santos, de 49 anos, dentro do Comando Geral da corporação, após ter chamado a atenção por atrasos no serviço de Adelmo.

O policial militar aposentado Francisco Edilson Rodrigues da Silva, de 61 anos, foi morto com um tiro na Travessa Vasconcelos, no bairro Triângulo Novo, na capital, em dezembro. Informações são de que ele era usuário de drogas e morreu quando tentava comprar entorpecente.

O policial militar da reserva, Antônio José Costa, de 51 anos, foi o último de 2016 a ser assassinado. Elencou baleado durante um assalto no bairro Triângulo. Quatro homens armados desceram de um veículo e renderam o policial para levar a caminhonete dele.

Embora o Acre viva uma crise forte com o aumento no índice de violência, as mortes dos policiais militares não possuem ligações diretas com a guerra entre fações rivais.

Da ativa

Cb Alexandro Aparecido dos Santos, assassinado durante abordagem dia 15/08

Sgt Jean de Oliveira Menezes, morto por assaltantes no dia 09/09

Sgt Paulo Maia de Andrade, assassinado dentro do quartel no dia 24/11

Da reserva

Cb reformado Francisco Edilson Rodrigues da Silva, executado na região do 2° Distrito no dia 11/12.

St Antônio José da Costa, assassinado por assaltantes no dia 27/12

Outras causas

Da ativa

Tenente Pedro Pascoal Duarte Neto, morreu vítima de infarto;

Sgt Raimundo Damasceno Ramos, morreu vítima de parada cardiorrespiratória;

Da Reserva ou reformado

SD Vanderley Morais Ribeiro, morte não informada;

Sgt Antônio Nunes Correia, morreu vítima de falência múltiplas dos órgãos.

Sgt José Maria Pinheiro, vítima de infarto.

Sgt Eunir Lebre de Oliveira, morreu vítima de parada cardiorrespiratória.

Cb Alberto Magno Cavalcante, vítima de parada respiratória.

Sd Auro José Rodrigues de Carvalho, morreu vitima de doença renal crônica.