Novos prefeitos são empossados e prometem mudanças no interior

Jairo Carioca 01/01/2017 21:42:08

As solenidades de posse dos novos prefeitos eleitos em outubro começou por volta das 12h30, em Assis Brasil, com a eleição da Mesa Diretora e a posse de Antônio Barbosa, o Zum. Ele foi eleito com 52,59% dos votos, disputou com dois candidatos: Pilique (PCdoB) e Serjão (DEM). A posse foi prestigiada pelo deputado federal, Major Rocha, do PSDB.

Em Porto Acre, no Baixo Acre, outro prefeito tucano, Carlinhos Portela, entregou a faixa de prefeito para seu sucessor, Bené Damasceno. Ele foi eleito com 45,36% dos votos válidos, disputou contra o progressista Daniel Nogueira, o petista Zé Maria e o candidato pelo PMDB, Abílio Rodrigues.

Em Capixaba, o prefeito do PP, Zé Augusto, foi empossado em solenidade que aconteceu na sede da Assembleia de Deus da cidade, as 8 horas. Augusto aproveitou para anunciar o seu secretariado e durante seu discurso, prometeu atenção a setores primordiais como educação, saúde e o setor produtivo.

Zé Augusto foi eleito com 35,71% dos votos válidos. Ele coligou com o PTB, PPS e o PMDB. “Não vou decepcionar a população de Capixaba com quem desejo trabalhar com muitas parcerias”, concluiu o prefeito.

No município de Senador Guiomard, a solenidade foi a partir das 14 horas. A posse foi dada ao prefeito André Maia, do PSD. Maia ganhou a eleição com 32,37% dos votos válidos. Ele disputava com mais três candidatos. Na cidade com eleitorado de 16.205, 14.717 foram às urnas.

Um fato inédito aconteceu na manhã de hoje (1) em Marechal Thaumaturgo onde, um índio, assume pela primeira vez o destino da cidade. Isaac da Silva Piãko, não apenas se vestiu a caráter para a solenidade, mas falou sobre o respeito e a tolerância entre brancos e índios.

Em outras cidades como Plácido de Castro, no Abunã, a posse acontece na noite deste domingo.