Marcus Viana toma posse para mais quatro anos à frente da Prefeitura de Rio Branco

João Renato Jácome 01/01/2017 18:03:08

O petista Marcus Alexandre Viana, e a vice, Socorro Neri, tomaram posse como prefeito e vice-prefeita de Rio Branco, na tarde deste domingo, dia 1º de janeiro. A solenidade ocorreu no Teatro Universitário da Ufac, logo após a posse dos novos vereadores e a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Reeleito com mais de 104 mil votos, em outubro passado, Viana discursou relembrando as ações realizadas entre 2012 e 2016. O petista fez questão de citar, entre outras medidas, o avanço nas pastas da Saúde e Educação. Além disso, fez referência às enchentes que devastaram diversos bairros da cidade.

“Continuaremos com o nosso governo ‘pé no chão’, trabalhando sempre pelas pessoas mais carentes, visitando bairros, andando pelas ruas e ouvindo moradores. Vamos fazer desse segundo mandato a oportunidade de chegar aonde a prefeitura ainda não chegou”, prometeu o prefeito.

Marcus Viana, num discurso que durou mais de 15 minutos, também falou sobre economia e citou as obras realizadas durante o primeiro mandato. Para avançar mais nos investimentos e na gestão municipal, pediu também a ajuda dos parlamentares que agora, vão fiscalizar as ações do Poder Executivo.

“Peço a colaboração desta nova legislatura, pois teremos de enfrentar novos desafios. Contaremos com o vosso apoio na apreciação de matérias de relevante interesse público”, falou ao destacar que terá sempre, com os vereadores, uma relação “respeitosa”, pautada “na confiança e na total abertura para o diálogo”, completa.

No final do discurso, Marcus Viana se emocionou ao citar o pai, o filho e a esposa, a primeira-dama da cidade, Gisélia Viana. Pediu desculpas pelas ausência nos últimos quatro anos. “Dedico este momento tão especial ao meu pai Ademir Aguiar”, finalizou.