Em Rio Branco, show pirotécnico de 10 minutos no réveillon da Base marca chegada de 2017

Luciano Tavares, da redação ac24horas 01/01/2017 01:42:33

Em Rio Branco o show pirotécnico do Bairro da Base de dez minutos deu boas vindas ao ano 2017 e marcou a despedida de 2016. Pelo menos 20 mil pessoas, segundo os organizadores do evento, participaram do réveillon na rua Barbosa Lima, na beira do rio Acre, que começou com o show de Sandra Melo às 21h. A cantora embalou o público até a meia-noite, horário de início da queima de fogos.

Depois, a banda Na Base do Samba, formada por moradores do próprio bairro, agitou a madrugada do primeiro dia do ano 2017 no réveillon da capital.

Do outro lado do rio Acre, na Gameleira, muita gente se reuniu ao redor do mastro da bandeira para assistir o show pirotécnico e aproveitou para filmar e fotografar.

Houve também quem aproveitou para ficar na Ponte Jucelino Kubitschek (Ponte Metálica) para pegar o melhor ângulo e fotografar os festejos da Base e da Gameleira.

Na Base, um palco foi instalado para os shows. As rua Estado do Acre, um dos principais acessos do bairro, foi interditada para veículos.

Algumas barracas de vendas de produtos variados, bebidas e comidas foram instaladas pelos próprios moradores. A associação do bairro, com a ajuda da prefeitura e governo, providenciou banheiros químicos e lixeiras.