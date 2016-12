Maria José, de Rondônia, e Evandro Saraiva vencem a 16ª Corrida Chico Mendes

As ruas de Rio Branco ficaram movimentadas na manhã deste sábado, 31, durante a realização da 16ª Corrida Chico Mendes, que teve largada e chegada em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro. Mais de 200 atletas participaram do evento. O governador Sebastião Viana e a primeira-dama, Marlúcia Cândida, também largaram na prova.

Na categoria masculina dos 10 km, o atleta Evandro Saraiva foi o vencedor, com o tempo de 27 minutos cravados. Na sequencia, Jalielson Silva, Francisco Valdevino, Jerenilson Silva e Wilson Ribeiro, respectivamente marcaram posição no pódio da competição.

Já no feminino, surpresa: Maria José Oliveira (36:09), de Rondônia, venceu a favorita da prova, atleta Maria Rosângela Souza. Logo em seguida, Iane Veras garantiu o terceiro lugar no pódio, e Sinome Oliveira e Alcione Silva foram premiadas em 4º e 5º lugar, respectivamente.

A premiação contou com medalhas e troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria, além de distribuição de camisetas para as primeiras 50 pessoas que concluíram a prova. O evento é foi uma promoção da Secretaria Adjunta de Esporte (SEE) e contou com o apoio da Federação Acreana de Atletismo (FACAt).