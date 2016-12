Vinte mil pessoas são aguardadas no réveillon da Base; queima de fogos deve ter duração de 10 minutos

Luciano Tavares, da redação ac24horas 31/12/2016 09:48:17

Cerca de 20 mil pessoas são aguardadas no réveillon da Base. O palco, montado na rua Barbosa Lima na beira do rio Acre, já está pronto. Serão 10 minutos de queima de fogos, segundo Rosilene Lima, presidente do bairro.

A cantora Sandra Melo abre a festa por volta das 21h e canta até a meia-noite, horário de início da queima de fogos. Depois, a festa fica por conta do grupo Na Base do Samba, banda de pagode do bairro.

Assista a entrevista: