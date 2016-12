A poucas horas do sorteio da Mega da Virada de R$ 225 milhões, Casas Lotéricas têm poucas filas no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 31/12/2016 09:20:41

A três horas do encerramento no Acre da aposta na Mega da Virada, as Casas Lotéricas estão praticamente vazias. Pouca gente se dispôs a sair de casa para tentar a sorte nos mais de R$ 200 milhões que a Caixa promete pagar a quem acertar as seis dezenas. Nas Loterias da região central de Rio Branco, como a da rua Rui Barbosa, em frente à Praça do Relógio, e a do Mercado dos Colonos, as filas são pequenas.

O sorteio acontece às 17h horário do Acre e terá transmissão ao vivo pela Rede Globo. No Acre as Lotéricas ficam abertas até às 11h.

A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena. Titulares de conta corrente na CAIXA podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking CAIXA.

Seu Edison, que mora em Boca do Acre, está passando as férias em Rio Branco. Ele já tem o que fazer com dinheiro caso acerte as dezenas da Mega da Virada. “Joguei no bolão e com o dinheiro vou ajudar minha família, pagar as contas e guardar o dinheiro”, diz.