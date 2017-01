Confira as dezenas sorteadas na Mega da Virada de 220 milhões

Da redação ac24horas 31/12/2016 18:52:27

Sorteio do concurso da Mega da Virada pagará um prêmio de R$ 220.984.549,30 — o maior do ano — para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorreu em São Paulo, com transmissão ao vivo da TV Globo.

Veja as dezenas sorteadas: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53.

O rateio ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, se o apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo na poupança, receberá R$ 1,4 milhões por mês em rendimentos. Se preferir, pode comprar 37 imóveis de R$ 6 milhões cada um.

O sorteio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, serão premiados os que fizerem a quina.