Ameaças marcam a eleição da Câmara Municipal de Rio Branco

Luis Carlos Moreira Jorge 31/12/2016 20:30:56

As relações entre os vereadores de oposição e da base do prefeito Marcus Alexandre na Câmara Municipal de Rio Branco não deverão ser pautadas pelo diálogo e pelo respeito. A dedução pode ser tirada da denúncia feita pelo vereador Roberto Duarte (PMDB) ao BLOG DO CRICA, que acusou o líder do prefeito vereador Eduardo Farias (PCdoB) de truculência, ao ameaçar que nenhum projeto da oposição seria aprovado na casa se a oposição não apoiasse a chapa do prefeito para a mesa diretora. “Vamos atropelar vocês porque temos maioria”, teria dito Farias. “Tive que lhe responder que não aceitaria ameaça de onde partisse. A partir deste momento acho que ele não tem cancha para ser um líder de verdade. Líder é quem busca congregar, discute, dialoga e não quem ameaça com a força parlamentar para conseguir um objetivo. A oposição terá candidato a presidente porque temos de mostrar que faremos uma atuação independente e ligada ao povo”, repudiou Duarte. “Pelo que disse o vereador Eduardo Farias se a oposição apresentar um projeto que venha a beneficiar a população a base do prefeito não vai aprovar. Isso é grave”, destacou. A oposição terá como candidato a presidente da Câmara o vereador N. Lima (DEM) e contaria com os votos dos vereadores Lene Petecão (PSD) e Roberto Duarte (PMDB). Os vereadores do PSDB, Clézio Moreira e Célio Gadelha, embora tenham sido eleitos pela oposição não se posicionaram a favor da chapa oposicionista.

Posição coerente

No encontro acontecido entre os vereadores da oposição e da base do prefeito, há de destacar-se a posição da vereadora Euzinha Mendonça (PDT), diferente da do líder do prefeito Eduardo Farias (PCdoB), ao avisar: “qualquer projeto que vier da oposição e for bom para o povo eu votarei a favor”. Como novata começou o mandato seguindo a democracia.

Parlamento não é tribunal

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Eduardo Farias (PCdoB) disse na sua versão ao BLOG do CRICA que não se tratou de nenhuma ameaça contra os vereadores da oposição ao dizer que a maioria dará o tom no parlamento. “o Roberto Duarte com essa denúncia caiu no meu conceito, ainda vai entender como funciona um parlamento, com maioria e minoria, não é um tribunal onde você defende uma tese. A maioria é para ser exercida e a base do prefeito vai exercê-la”, afirmou Farias. E com base nessa maioria é que a presidência da mesa diretora e a primeira secretaria ficarão com a bancada da FPA.

Não pode continuar o sim senhor

Não é bom para nenhum governante o salamaleque da opinião única numa casa legislativa como vinha acontecendo na Câmara Municipal de Rio Branco, onde a impressão que dava é que não havia oposição e sim bajuladores políticos do prefeito Marcus Alexandre. É a minha opinião. No parlamento é isso mesmo, quem tem maioria é que define o jogo. Neste ponto o líder do prefeito vereador Eduardo Farias (PCdoB) está com razão. Acontece nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas , Senado e Câmara Federal. Mas tem que ter oposição, porque o debate é a essência do regime democrático. Sem o contraditório uma Câmara Municipal vira um armazém de secos e molhados. O que se espera dos novos vereadores da oposição é que não se rendam aos encantos do poder e travem sempre o bom debate. Ou afundam a imagem. Todos os que foram eleitos pela oposição e fazem o jogo de quem está no poder nunca serão respeitados politicamente.

A grande indagação

O vereador Emerson Jarude (PSL) fez uma campanha diferente, solitária, no contato com o povo, e elegeu-se sem esquemas financeiros. Vamos saber a partir das sessões na Câmara Municipal de Rio Branco se o seu mandato será independente ou se tudo o que ocorreu na sua campanha não passou de uma encenação para ganhar a eleição.

Saia justa

Depois da revelação feita pelo ex-vereador Carlos Portela (PPS) de que o prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, está entregando uma prefeitura com sérios problemas financeiros e jurídicos, não tem outra saída ao novo prefeito Tião Flores (PSB) a não ser mandar fazer uma auditoria com a participação do MP e TCE, para se saber se o quadro negativo mostrado pelo ex-vereador é verdadeiro ou falso.

Só publico com provas, mas fica o alerta

Chegou a informação de que em outro município o representante do prefeito eleito está fazendo coletas com fornecedores sob argumento de pagar dívidas de campanha que não existem. A cidade é pequena demais e parede tem ouvido. Compra de terrenos e carros novos dão na vista. E a gestão nem começou. Não dou nome porque só o faço com provas, mas deixo o alerta.

Versão dada

Paulo Ximenes e Frank Lima negam que tenham discutido a questão do Senado com o deputado federal Major Rocha (PSDB) e pedido que detone a candidatura de Márcio Bittar (PSDB) a senador. Ficam as versões de ambos e a dada pelo Major Rocha ao BLOG. E ponto final.

Feliz Ano Novo

Quero desejar aos leitores do BLOG DO CRICA o agradecimento pelo espetacular número de acessos durante 2016 e dizer que, em 2017 continuaremos, sempre com a ajuda de Deus, a fazer um jornalismo de mão dupla e de nunca perguntar a quem está no poder o que devo ou não publicar. Saúde, felicidade, paz, e harmonia para todos nessa chegada do novo ano.