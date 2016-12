Video: ac24horas visita o Via Verde Shopping e fala sobre as expectativas para 2017 com consultor empresarial

Luciano Tavares, da redação ac24horas 31/12/2016 12:20:25

As vendas de final do ano no Via Verde Shopping foram satisfatórias. O balanço final ainda não foi divulgado oficialmente, mas fala-se num acréscimo de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na manhã deste sábado, 31, último dia de 2016, a reportagem de ac24horas esteve no local com o consultor empresarial Daniel Ribeiro, que avaliou a movimentação no shopping do Acre e expectativas para 2017. O consultor também deu dicas de economia.