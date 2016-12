Prefeito Marcus Alexandre Viana anuncia equipe para segundo mandato

30/12/2016 10:25:13

Notícia em um minuto: Luciano Tavares informa sobre o anúncio da equipe do prefeito Marcos Alexandre Viana para o segundo mandato.

Nota do editor: Lucianos Tavares estreia o novo formato de notícias do ac24horas. O Notícia Em Um Minuto trás informações rápidas e em vídeo para os leitores do site de notícia mais acessado do Acre.