O Acre é um estado que não compete nem gera empregos formais

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 30/12/2016 15:59:04

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Nananinanão, não adianta fazer biquinho nem xingar este portal de notícias, pois não se trata de nenhuma análise deste blogueiro, mas dados oficiais de institutos que já foram usados para exaltar os feitos fantásticos das administrações petistas do Estado. Vão já dizer que é um golpe. A verdade é que o Acre não tem condições de competir com os demais estados e levou nota zero em infraestrutura e solidez fiscal. Opa, não me chamem de integrante da impressa golpista, os dados fazem parte de um levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) que avalia a competitividade e o empreendedorismo dos estados brasileiros. Ficamos em antepenúltimo no ranking.

Sério, meus três leitores, eu não entendo esta nota zero que o Acre levou em infraestrutura. A administração do governador Sebastião Viana (PT) criou o maravilhoso projeto Ruas do Povo, uma iniciativa que pavimentou todas as ruas de todas as cidades do Acre. Tá certo que as ruas entregues no município de Manoel Urbano não existem mais, mas quem mandou o prefeito liberar o tráfego de veículos nas vias? Estou revoltado com esta avaliação que depõe contra o Depasa, departamento que foi criado para gerenciar o volumoso número de recursos de empréstimos que para melhorar a malha viária dos 22 municípios.

Será que é enganosa, a propaganda do governo do Acre que nos coloca como modelo e referência global de desenvolvimento sustentável? Eu acredito que este levantamento “golpista” não levou em conta nossa insuperável cadeia produtiva. Nossos porcos diferenciados, nossas galinhas que cacarejam em inglês, nossos peixes mais apreciados que caviar e a água de coco que é tão pura quanto a Água Voss da Noruega. Vou protestar na ONU. Quem também “conspira” contra nosso oásis de prosperidade é Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que divulgou dados nada animadores na questão da geração de emprego.

Segundo o CAGED, o Acre teve saldo negativo no número de empregos formais em novembro. No mês, as empresas do estado contrataram 1.386 trabalhadores e dispensaram 2.393, com um saldo negativo de 1.007 vagas (redução de 1,22% em relação a outubro). Como Sibá Machado (PT) diria, deve ser a mesma CIA que derrubou o governo Dilma, que agora tenta prejudicar o governador dos governadores Sebastião Viana (PT) e nosso querido Acre, a capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia e Marte, além de referência para união europeia.

Nem tudo está perdido

Apesar destes números negativos divulgados acima, nem tudo está perdido. Outros setores da economia acreana estão superaquecidos. Quem apresenta estatísticas sobre este setor é o advogado Silvano Santiago, em sua página no facebook. Santiago revela que “pelas estatísticas fornecidas pelos órgãos oficiais a economia acreana cresceu bastante, sobretudo para as funerárias e a profissão que mais empregou foi a de coveiro”. A análise do jurista é uma dica para quem pensa em abrir um negócio, ou escolher uma profissão. A venda de caixões disparou, principalmente na capital. Já os coveiros não estão dando conta do número de sepultamentos.

Outra análise pertinente

“O grande mal da administração pública e a falta de compromisso da maior parte dos gestores e a corrupção entranhada nos poderes executivo, legislativo e judiciário, de todos os entes da federação. Se os recursos arrecadados fossem devidamente aplicados no interesse da sociedade, o Brasil seria um dos mais poderosos do mundo. A corrupção se dá não só pela apropriação indevida de recursos públicos, mas também pelo seu uso em pagamento de elevadíssimos salários e despesas sem nenhum interesse público. O Brasil precisa mudar, mas a mudança só vira com a formação de uma nova geração que seja ética e comprometida para a formação de um país justo e humana”, do presidente da Federação do Comércio do Acre, Leandro Domingos.

Reconhecimento



Quero deixar meu reconhecimento ao nosso líder maior, o governador dos governadores Sebastião Viana, pelo trabalho que tornou o Acre reconhecido mundialmente. Quero deixa ainda, uma sugestão para uma homenagem futura a este gestor que vai entrar para história da República de Galvez, este estado que não tem mar, não tem neve, não tem montanhas, mas tem gestores que fazem uma mídia tão eficiente que chegamos ao nível de atração mundial. Bom, vamos lá. Da mesma forma que Nova Iorque tem a Estátua da Liberdade – Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, poderíamos fazer o tombamento da propriedade do Zamir, retirar o Cristo e colocar a estátua do governador que revolucionou a nossa economia. Se temos uma mãe gordinha na frente da maternidade, Chico Mendes e seu filho na praça Povos da Floresta, a estátua de Plácido de Castro e uma escultura com um buraco na parte superior na Praça da Revolução e o poeta Juvenal Antunes na Gameleira, porque não homenagear Sebastião? Chupa, CAGED!

Para comemorar a chegada de 2017

Não sei se vou atualizar novamente o blog antes da virada do ano. Portanto, quero agradecer aos meus três leitores, aos muitos personagens do Blog do Ray no ano de 2016. Pedir desculpas por brincadeiras que possam ter ofendido alguém e reafirmar que este espaço é democrático, podem continuar mandando suas reclamações, xingamentos ao blogueiro, sugestões, pedidos de respostas, piadas, vídeos, clips e por aí vai. No próximo ano vamos continuar nosso bate-papo, se não diária, mas esporádico. Vamos contar histórias do “boca de sapo”, “lepo lepo”, “saci Pererê”, “turista”, “falsiane”. O importante é continua contado história. FELIZ ANO NOVO!