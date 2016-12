Monitorado por tornozeleira, presidiário é executado em casa

Francisco Ferreira Machado, 21 anos, conhecido por “Bredy”, presidiário monitorado por tornezeleira, foi executado com vários tiros na noite da última quinta feira (29), dentro da casa onde morava, na Rua Vitória, bairro Apolônio Sales.

A esposa da vítima, que estava no local no momento do crime, relatou aos policiais que atenderam a ocorrência, que ela, o esposo e dois irmãos de Bredy estavam se preparando pra dormir, quando dois homens de “cara limpa”, invadiram a residência e começaram a atirar com o presidiário.

Os dois irmãos de Bredy conseguiram fugir, e os pistoleiros só sairam de dentro da casa depois que se certificaram que a vítima havia morrido.

Na saída, ainda segundo a mulher, um deles deixou cair um pente municiado.

O corpo da vítima foi removido ainda ontem a noite para o IML.