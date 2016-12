Mais de 450 pescadores de Cruzeiro do Sul vão receber seguro defeso após dois meses de atraso

Archibaldo Antunes 30/12/2016 15:29:47

A demora do INSS do município de Cruzeiro do Sul em enviar a papelada ao órgão correspondente na capital acarretou o atraso de quase 60 dias no pagamento da primeira parcela do seguro defeso. Cerca de 450 pescadores aguardam a liberação do benefício, segundo o presidente da Colônia dos Pescadores Z1 de Cruzeiro do Sul, Elenildo de Souza Nascimento.

Segundo ele, é a primeira vez que a cooperativa se encarrega do cadastramento dos beneficiários. O trabalho, até o ano passado, era de responsabilidade do Ministério do Trabalho.

Com a mudança, cerca de 15 pessoas ficaram fora da lista de recebedores do seguro defeso. “São antigos pescadores que atualmente não estavam exercendo a atividade de pesca, por isso foi necessário cortá-las”, garante Elenildo.

Perguntado se a lista, outrora, poderia ter incluído pessoas sem direito ao benefício, o presidente da Colônia de Pescadores disse que “em princípio, sim”.

E apesar do atraso no pagamento, que deverá ser feito até o dia 10 de janeiro, incluindo o retroativo, ele garantiu que a transição do cadastramento do Ministério do Trabalho para a Colônia de Pescadores do município não apresentou problemas.

Segundo Elenildo, Cruzeiro do Sul se destaca no setor da pesca comercial, tendo se tornado o local de maior desembarque de pescado da região.