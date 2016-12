James Gomes encerra mandato com inauguração da nova sede da Prefeitura de Senador Guiomard

Da redação ac24horas 30/12/2016 11:25:24

Já nos últimos dias do encerramento de seu mandato, o prefeito de Senador Guiomard, James Gomes (PP), continua trabalhando como se fosse ainda o primeiro dia de sua posse.

O gestor encerra o mandato com a inauguração de várias unidades de saúde em toda a zona rural do município e, nesta quinta-feira (29), fechou com chave de ouro com a entrega da sede da nova Prefeitura Municipal do Quinari. A obra representa um marco na gestão do município.

O edifício recebeu o nome de Manoel Gomes Socorro da Silva, primeiro prefeito eleito e reeleito que faleceu no curso do segundo mandato. Uma homenagem a viúva Francisca Nilza foi feita pela administração municipal e parte da trajetória contada aos presentes.

Em seu discurso, James Gomes fez uma breve prestação de contas de sua gestão. Ele ainda enfatizou a valorização do servidor com um novo ambiente de trabalho.

“Quero agradecer ao ex-deputado Marcio Bittar, aos secretários, meus familiares, aos servidores municipais, aos cargos de confiança, colaboradores e a cada um que fez parte dessa história de trabalho. Esse será o momento que levarei comigo para sempre. Tenho certeza que o Quinari terá esse registro em sua história”, disse emocionado em solenidade de entrega.