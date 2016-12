Estado do Acre terá sete escolas de ensino integral; investimento pode chegar a R$ 21 milhões

João Renato Jácome 30/12/2016 08:39:32

O Acre terá, já a partir de 2017, sete escolas inseridas no modelo de educação integral, segundo informou o governador do Acre, Sebastião Viana, e equipe, durante coletiva de imprensa. Ao todo, o governo pretende investir até R$ 21 milhões para a execução da nova prática de ensino.

Segundo o secretário de Educação e Esporte, Marco Brandão, as primeiras escolas a adotarem o ensino integral serão a Armando Nogueira, Sebastião Pedroza, Boa União, Humberto Soares e José Ribamar Batista (Ejorb). Outras duas, contudo, estão em fase de preparação para a nova metodologia de trabalho.

“Esse modelo de escola pauta-se no Projeto de Vida e no protagonismo dos jovens. É uma escola dinâmica, que busca fortalecer a formação acadêmica dos jovens, em uma formação transdiciplinar e com amplo processo de colaboração entre todos os segmentos da comunidade escolar: pais, alunos e instituições de governo”, explicou o gestor.

O Acre é um dos estados que aderiram, incluindo o Distrito Federal, ao Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral para o Ensino Médio, do Ministério da Educação (MEC). A lista das escolas de todo o Braisl foram divulgadas na primeira semana de dezembro.

O MEC fomentará essa política com investimentos de R$ 1,5 bilhão, ao longo de dois anos, com meta de chegar a 500 mil novos estudantes de ensino médio no regime de tempo integral até o fim do programa. A implantação do tempo integral nas escolas pode ocorrer de uma única vez ou de maneira gradual, com início no primeiro semestre de 2017.

Para adesão ao programa, tiveram prioridade escolas com maior nível de vulnerabilidade socioeconômica. O fator de seleção foi a proximidade dos estudantes da escola ou do local de moradia. “Tais critérios têm como objetivo promover a equidade e levar uma escola mais atrativa para os jovens que mais precisam”, ressaltou Rossiel, gestora da Secretaria de Educação Básica do MEC.