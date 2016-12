Enquete revela o que esperam os cruzeirenses do prefeito eleito Ilderlei Cordeiro; buraco e saúde estão na pauta

Archibaldo Antunes 30/12/2016 08:05:45

As expectativas pessoais para o ano de 2017 podem ser bem diferentes daquelas que os cidadãos têm em relação ao prefeito eleito de sua cidade. Em Cruzeiro do Sul, a julgar por uma série de entrevistas que o ac24horas fez nas ruas, na manhã desta quinta-feira, 29, os problemas simples – como os buracos nas ruas – dividem os anseios da população com os mais complexos – como a oferta de creche em tempo integral. A desesperança em relação à gestão de Ilderlei também apareceu como resposta à pergunta “O que você espera do próximo prefeito de Cruzeiro do Sul?”.

Confira abaixo as respostas dos entrevistados

José Meneses, 53 anos, pescador: “Espero que o futuro prefeito faça um bom trabalho, sobretudo na área da saúde. É nesse setor que a população daqui é mais carente”.

Jonas da Silva Bandeira, 17 anos, estudante: “Não votei nele [Ilderlei Cordeiro], mas espero que ele faça uma gestão voltada à educação e à saúde do município. Também precisa tapar os buracos das ruas, que estão demais”.

Farilete da Silva Lima, 29 anos, funcionária de uma lanchonete: “No meu bairro (Remanso) tem problema de falta de saneamento básico e infraestrutura. A pavimentação é precária, há muitos buracos nas ruas. Mas o principal é que o prefeito faça creches de período integral, pra que as mães solteiras possam ir pro trabalho. Temos creches que funcionam um único turno, e muitas mães que precisam trabalhar dois turnos. Essa tem que ser a prioridade da futura gestão de Cruzeiro do Sul”.

Ademar Ponciano, 30 anos, frentista: “Um dos piores problemas do meu bairro (Saboeiro) é a iluminação pública. Sem luz nos postes, à noite se torna ainda mais perigoso. A violência tem aumentado, então é melhor cuidar da iluminação”.

José Francisco Vieira do Nascimento, 48 anos, vendedor ambulante: “Não acredito que Ilderlei será um bom prefeito. Eu não aprovei o mandato dele como vice-prefeito [na gestão de Zila Bezerra] e nem como deputado federal. Por isso nunca acreditei que ele desse um bom administrador. Nem sei por que foi eleito”.

Maria Aldeci Fragoso, 45 anos, dona-de-casa: “O Ilderlei tem cuidar mais das ruas, principalmente nos bairros mais pobres, onde os moradores como eu precisam pisar na lama no inverno e sofrer com a poeira no verão. Espero que ele asfalte o maior número de ruas que puder.

Mario da Silva Ramos, 39 anos, mecânico de autos: “A gente deseja que o prefeito eleito dê continuidade ao trabalho do Vagner Sales. Se ele fizer isso, já é o suficiente”.

Flávio Ferreira, 29 anos, taxista: “Não espero nada do Ilderlei, porque ele não fez nada como deputado federal. Ele nem ao menos soube administrar os bens que recebeu de herança do pai. Se uma pessoa não consegue cuidar da própria riqueza, vai cuidar do patrimônio público? Acho que não”.

Josué da Silva Flores, 61 anos, agricultor: “Espero que o novo prefeito faça por nós o que ninguém fez ainda, que é olhar pro produtor rural que sofre muito. Sobreviver da terra é difícil. Poder trazer nossa produção pra vender na cidade é um sacrifício. E o dinheiro é pouco. Que o prefeito possa fazer mais por nós, que levamos uma vida de sofrimento na zona rural”.