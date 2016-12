Em troca de tiros com o Bope, bandido morre, outro fica ferido e dois são presos no Nova Esperança

Luciano Tavares, da redação ac24horas 30/12/2016 18:56:19

Dois bandidos foram presos, um morto e outro ficou ferido durante uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Especiais, na tarde desta sexta-feira, 30, na rua José Mendes, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

O bando estava numa residência. O Bope chegou ao local após denúncia anônima. A via foi interditada para a realização da operação policial. Na casa onde estavam os bandidos, a polícia encontrou uma moto roubada, um revólver 38, roubado durante assalto a uma empresa de segurança na noite desta quinta-feira, e uma espingarda, além de drogas e dinheiro. A informação foi confirmada pelo coronel Ulysses, da Polícia Militar do Acre, um dos comandantes da operação.

O Serviço de Urgência e Emergência esteve no local. A residência funcionava como ponto de venda de drogas. Os nomes dos bandidos ainda não foram informados pela polícia.