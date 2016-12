Criminosos roubam carro de empresa de segurança com armas e equipamentos, em Rio Branco

No início da noite desta quinta-feira (29), criminosos armados roubaram um veículo da empresa VIP segurança, nas proximidades de uma construção localizada ao lado do Via Verde Shopping, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo as primeiras informações divulgadas de forma extra oficial, dois inspetores da empresa de segurança estavam fazendo a entrega de armas aos vigilantes quando foram abordados pelos criminosos. Armados com fuzis, eles saíram levando o veículo de passeio que transportava cinco revólveres calibre 38, sessenta e sete munições e sete coletes balísticos.

A Polícia foi acionada e após buscas, o veículo foi encontrado nas proximidades do via Park, ainda na Via Verde. Ele foi abandonado pelos criminosos que teriam deixado somente os coletes.