“Se não é mudança profunda, é ajuste”, diz Marcus Viana ao anunciar primeiro escalão

Da redação ac24horas 30/12/2016 11:04:01

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, anunciou o primeiro escalão de sua administração na manhã desta sexta-feira, 30, na Associação dos Municípios do Acre, na presença de vereadores da base e dirigentes da Frente Popular.

Ao lado de seu atual vice Marcio Batista, do PCdoB, e de Socorro Neri, do PSB, sua vice a partir do dia 1º de janeiro, o prefeito fez questão de salientar que a escolha dos integrantes seguiu critérios técnicos e da aliança política da Frente Popular.

Dos 34 novos integrantes, apenas 10 são novos. Resumindo: para o prefeito time que está ganhando não se mexe. Entre os novos do primeiro escalão, 10 são mulheres.

“Aquilo que nós construímos ao longo dos quatro anos com os partidos, a gente vai continuar cumprindo. É assim que a gente vai continuar convivendo na Frente Popular.”

Na oportunidade, o prefeito também anunciou Eduardo Farias, do PC do B, como seu líder na prefeitura.

Recado aos aliados

Lado a lado com os aliados, Marcus Viana disse que não existe entre ele e os dirigentes “intermediário”, ao contrário, o que há é “composição de partidos”.

“Não tem na prefeitura o que chamam de porteira fechada. Isso não existe. O que tem é um trabalho de composição de 15 partidos. Quero dizer aos nossos dirigentes partidários que estou à disposição, entre nós não tem intermediário.”

“Se não é mudança profunda, é um ajuste que a gente tá fazendo na equipe pra gente continuar trabalhando e continuar tendo a confiança do povo naquilo que a gente faz”, salientou ao falar sobre a equipe.

Novo secretariado de Marcus Alexandre:

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO – SAERB

Diretor Presidente: JOSÉ CARDOSO FERREIRA

FUNDAÇÃO GARIBALDI BRASIL – FGB

Diretor Presidente: SERGIO DE CARVALHO

Diretoria de Articulação das Políticas Culturais: SID FARNEY LIMA DE ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

Chefe de Gabinete: ESTEFÂNIA MARIA PEREIRA PONTES

GABINETE MILITAR

Chefe do Gabinete Militar: CEL. CLEUDO DOS SANTOS MACIEL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS – SEFIN

Secretário: MARCELO CASTRO MACÊDO

Secretário-Adjunto: SÂMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA ASSIS

Diretor do Dep. de Desenvolvimento Econômico: RIVAMAR GUEDES DA SILVA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

Secretária: MARIA JANETE SOUSA DOS SANTOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – SEAD

Secretário: CLAUDIO EZEQUIEL PASSAMANI

Escola do Servidor: IVETE DE JESUS MOREIRA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Auditora Chefe: ADA BARBOSA DERZE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

Procurador Geral: PASCAL ABOU KHALIL

Procurador Geral Adjunto: MARCIA CRISTINA CORDEIRO LOPES ALÓDIO

SECRETARIA DA CASA CIVIL

Secretário: ANDRÉ KAMAI DA SILVA SOARES

Subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil: MÁRCIO OLIVEIRA DO CARMO

Coordenadoria de Defesa Civil: CEL. GEORGE LUIZ PEREIRA SANTOS

Departamento de Comunicação: ANDREIA DE OLIVEIRA

Departamento de Planejamento Estratégico: VOMEA MARIA DE ARAÚJO

Departamento de Cerimonial e Eventos: ANTÔNIO KLEMER BEZERRA DA SILVA

Departamento de Tecnologia da Informação e Modernização da Gestão: MARFRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS – SEDHIPA

Secretário: MARCUS ANTONIUS DE BASTOS

Secretaria Adjunta da Juventude: TEMYLLIS LIMA DA SILVA

Secretaria Adjunta da Igualdade Racial: ELZA NEVES LOPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL – SEMACS

Secretário: MANOEL DA SILVA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMCAS

Secretária: MARIA DAS DORES ARAÚJO DE SOUSA

Coord. Mun. de Trab. e Economia Solidária – COMTES: FRANCISCO LIRA DE MORAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME

Secretário: MÁRCIO JOSÉ BATISTA

Diretor do Departamento de Ensino: HILDO CEZAR FREIRE MONTYSUMA

Diretora de Inovação: ROSELI COSTA (ROSE COSTA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário: OTENIEL ALMEIDA DOS SANTOS

Secretária Adjunta de Saúde: MARIA JESUITA ARRUDA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO URBANA – SMDGU

Secretário: RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMEIA

Secretário: ABERSON CARVALHO DE SOUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

Secretária: ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA

Secretário Adjunto: MARCOS VENICIO DE OLIVEIRA HOLANDA

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB

Diretor Presidente: EDSON RIGAUD VIANA NETO

Diretoria de Operações: JOSÉ CARLOS SILVA FERNANDES

Diretoria Administrativa e Financeira: CARLOS ALBERTO NUNES CALLADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – SEMSUR

Secretário: KELLYTON SILVA CARVALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA – SAFRA

Secretário: MARIO JORGE DA SILVA FADELL

Coordenador do CEASA: EDIGLEY DE SOUSA ROSENDO (EDI CELULAR)

Diretor do Dep. de Abast. e Com.: JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVEIRA

Diretor do Dep. de Produção Agrícola: JORGE SOUZA REBOUÇAS DA COSTA

Diretor do Dep. de Administração e Finanças: JORGE NEY FERNANDES

Diretor do Departamento de Ramais: OSIAS BEZERRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL

Secretário: AFRANIO MOURA DE LIMA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

Diretor Presidente: FRANCISCO EVANDRO ROSAS DA COSTA

Diretoria de Previdência: RAQUEL DE ARAÚJO NOGUEIRA

Diretoria de Administração e Finanças: MARIA GECILDA ARAÚJO RIBEIRO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – RBTRANS

Superintendente: GABRIEL CUNHA FORNECK

Diretoria de Transporte: JÔ LUIS APARECIDO FONSECA

Diretoria de Trânsito: MARCOS LOURENÇO BEZERRA DA SILVA

Diretoria Administrativa e Financeira: PABLO DE OLIVEIRA MENDES