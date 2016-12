Com bandas locais, prefeitura de Cruzeiro do Sul programa festa do réveillon 2017 no centro da cidade

Archibaldo Antunes 30/12/2016 07:29:25

Será uma festa “simples”, como prefere chamar o secretário de Articulação de Gabinete da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Neto Vitalino. O réveillon na Praça Orleir Cameli, no centro da cidade, terá como atrações músicos locais, grupos de dança e a tradicional queima de fogos, que deverá durar aproximadamente dez minutos.

A estimativa dos organizadores é que o evento atraia cinco mil pessoas ao local. “Vamos iniciar com as atrações por volta das 21 horas, faremos uma pausa para a queima de fogos e prosseguiremos até a 1 hora da manhã”, disse Vitalino à reportagem do ac24hotras.

Segundo ele, o prefeito Vagner Sales (PMDB) estará presente e fará um brevíssimo pronunciamento. O prefeito eleito, Ilderlei Cordeiro, também do PMDB, confirmou presença no evento. E a exemplo dos anos anteriores, vereadores e outras autoridades devem comparecer.

Neto Vitalino também garantiu que a decoração natalina na praça do centro de Cruzeiro do Sul só será retirada no dia 1º de janeiro do próximo ano.