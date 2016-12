Bancos fecham para balanço; não haverá atendimento nesta sexta

Da redação ac24horas 30/12/2016 08:44:13

As agencias bancárias ficam fechadas nesta sexta-feira, 30, em todo o Acre. No último dia útil do ano, as instituições devem realizar balanços de suas atividades, portanto, não haverá atendimento.

Apenas os serviços eletrônicos estão funcionando, incluindo os caixas eletrônicos, banco por telefone e o banco pela internet. Além disso, outras alternativas são as casas lotéricas para quem precisar quitar contas.

Já as contas que vencem no sábado, dia 31, e no domingo, dia 1º, poderão ser pagas na segunda-feira, 2, com exceção dos tributos.