Após denuncia do ac24horas, Semeia notifica condômínio por crime ambiental

Da redação ac24horas 30/12/2016 08:50:19

Uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA),esteve no Parque Urbano da Nova Estação na manhã da última quinta feira (29), e constatou a veracidade da denúncia feita por um morador contra o condominio Boungaville, por suposto crime ambiental.

No local, os fiscais constataram que o esgoto do condominio estava sendo jogado diretamente na área do parque, e notificaram o responsável.

Segundo a secretária da pasta, Silvia Brilhante, fi expedido um termo de advertência e o responsável pelo condomínio notificado para resolver o problema no menor espaço de tempo possível.

Ela disse também que a equipe de fiscalização vai monitorar o local para certificar que a medida aplicada pela SEMEIA seja cumprida.

Segundo a denúncia feita por um morador do bairro, há dias o esgoto do Boungaville era despejado diretamente na área do parque. Um vídeo e fotografias enviadas á reportagem pelo morador compravam a irregularidade.

Os dejetos são jogados sobre a grama, calçada e pista de caminhada do parque, prejudicando quem precisava usar o espaço.