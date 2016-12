Servidores públicos de Rio Branco vão folgar nesta sexta-feira

Da redação ac24horas 29/12/2016 14:06:23

Em razão da transferência do feriado de 28 de dezembro, dia do aniversário da cidade de Rio Branco, os servidores públicos municipais serão liberados do serviço nesta sexta-feira, 30, véspera do ano novo. Com isso, as repartições públicas ficarão fechadas para os atendimentos.

A decisão foi tomada pelo prefeito de Marcus Viana (PT), e leva em conta os dispositivos do decreto 1.389, de 29.12.2015, que dispõe sobre o calendário de feriados e pontos facultativos de 2016 para os órgãos da administração pública de Rio Branco

Na esfera estadual, os servidores públicos do do Poder Executivo devem trabalhar normalmente, contudo, em expediente corrido, encerrando as atividades às 13 horas, como determinou o governador do Acre, Sebastião Viana.