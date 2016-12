Salário mínimo será de R$ 937; valor é menos que o anunciado em agosto

João Renato Jácome 29/12/2016 17:01:38

O salário mínimo deverá ser de R$ 937 a partir de janeiro de 2017, segundo decreto assinado nesta quinta-feira, dia 29, pelo presidente Michel Temer. Atualmente o salário mínimo é de R$ 880, e renderá aos trabalhadores brasileiros, no próximo ano, R$ 57.

A expectativa é que a determinação governamental seja publicada já nesta sexta-feira, dia 30. Contudo, o valor anunciado hoje é menor que o apresentado pelo governo federal em agosto passado, quando a ideia era elevar o valor para R$ 945,80, ou seja, R$ 8,80 a menos.

E foi nessa perspectiva que o Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária. Anualmente, sob força de lei, o calculo do salário mínimo leva em conta a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior ao resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Essa soma já rendeu e continua rendendo muitos comentários. Sobre o aumento, o governo diz que se dá pela expectativa de baixa da inflação, o que leva, consequentemente, à redução da alíquota do aumento.