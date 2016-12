Quase 40% dos veículos de Cruzeiro do Sul estão irregular

Da redação ac24horas 29/12/2016 14:16:46

A frota de Cruzeiro do Sul é composta atualmente por pouco mais de 28 mil veículos, incluído carros e motocicletas. Como o número de habitantes é estimado em 82 mil, segundo o IBGE, isso representa um veículo para cada três pessoas. Uma das preocupações do Detran é com a inadimplência. Pelo menos 39% dessa frota, que representa mais de 10 mil veículos irregulares.

Ela alerta que os condutores flagrados com veículos irregulares podem sofrer um prejuízo bem maior se flagrados, tendo que pagar além da documentação do veículo, a vistoria, o guincho, o estacionamento, além de perder sete pontos na carteira. “Há 39% de inadimplência, e isso é preocupante. Mais de 10 mil veículos de Cruzeiro do Sul estão com a documentação em atraso”, relatou a diretora de operações do órgão Shirley Torres.

Segundo a diretora, do seguro obrigatório, a maior parte do valor cobrado é utilizado para legalizar uma motocicleta, por exemplo, sofreu uma redução que já está valendo. “Já vale agora, com o boleto que vão receber com esse decréscimo de 37%, a partir de uma determinação nacional”, explicou.

Foram registradas 16 mortes no trânsito de Cruzeiro do Sul em 2016, o que fazer para mudar essa realidade em 2017. “Muito nos preocupa. Mâncio Lima com um índice tão alto, Cruzeiro do Sul já está quase passando a frente da capital. A ideia é que seja fortalecida a educação no trânsito, a sinalização e a fiscalização”, relatou.

O que pode contribuir é a instalação de semáforos, pontos de trânsito e velocidade podem deixar motoristas esperando por muito tempo, a entrada do Bairro São José, na 25 de Agosto, será um dos pontos beneficiados. O Cruzamento também da 25 de agosto com a Rua Espírito Santos é um ponto ainda mais difícil para condutor entrar na preferencial.

Semáforos devem ser implantados nos próximos dias, a Diretora de Operações do Detran afirma que a responsabilidade seria da Prefeitura e defende a municipalização do trânsito.

“Não é responsabilidade do Detran, é do município. A gente espera que a nova gestão assuma esse desafio de municipalizar o trânsito. Estamos implantando no final da gestão esses dois semáforos para ajudar”, finalizou em entrevista à TV Juruá.