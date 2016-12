Shopping funcionará em horário especial neste final de semana

Assessoria 29/12/2016 10:40:06

O Via Verde Shopping funcionará em horário especial durante o fim de ano. Nos dias 29 e 30 de dezembro, o funcionamento do empreendimento será normal: de 10h às 22h. No dia 31, véspera de Ano Novo, o shopping abrirá às 10h com atendimento até as 20h e no dia 1° de janeiro de 2017, apenas o cinema funcionará.

Confira mais da programação do shopping:

30 de dezembro – Adotar é o Bicho: A ONG Resgate Animal realiza mais uma edição do “Adotar é o Bicho” no Via Verde Shopping. A campanha que tem o objetivo de dar visibilidade para as ações do abrigo contará com aproximadamente 25 animais para adoção, incluindo cães e gatos. Quando? Sexta-feira (30 de dezembro) das 18h às 21h. Onde? Na entrada B.

Até 30 de dezembro – “Raspadinhas premiadas”: E continua a promoção que o shopping preparou para este fim de ano. Serão diversas chances de ganhar 40 mil reais distribuídos em prêmios que podem ser adquiridos em lojas do shopping. Como participar? Basta trocar as notas fiscais no valor mínimo de R$ 250 no balcão da promoção por uma raspadinha e concorrer. São diversos prêmios de 150, 250 e 400reais. A promoção “Raspadinhas Premiadas” segue até o dia 30 de dezembro.

Serviço

Funcionamento do Via Verde Shopping

29 e 30/12

Lojas e praça de alimentação – das 10h às 22h

31/12 (Véspera de Ano Novo)

Lojas e praça de alimentação – das 10h às 20h

1° de janeiro (Ano Novo)

Lojas e Praça de alimentação – não haverá funcionamento

*Cine Araújo – abrirá de acordo com sua programação