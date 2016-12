Moisés Diniz se reúne com sindicatos para se contrapor à reforma da Previdência

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) reuniu-se no fim da manhã dessa quarta-feira (28) com os representante de vários sindicatos para discutir a criação de um comitê para se contrapor à reforma da Previdência proposta pelo Governo Federal. A reunião foi no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac).



A expectativa do deputado acreano é a criação de um comitê conjunto dos sindicatos e a sociedade para combater a medida do Governo Federal que aumenta o tempo de contribuição e a idade mínima de aposentadoria.

Uma das medidas propostas por Moisés é levar estas mudanças ao conhecimento do público e, juntamente com a população, acionar o alerta aos deputados da bancada acreana.

O deputado pretende promover um seminário no mês de janeiro para discutir a questão e traçar as metas para o embate contra a medida. “Atualmente o Governo Federal tem maioria e, por conta disso, quer aprovar o quanto antes por medo da pressão dos movimentos e da população”, informou o parlamentear.

“Queremos criar um comitê para discutir a reforma e envolver a sociedade, sindicatos e os políticos, independentemente de partidos. Essa proposta do Governo Federal destrói as esperanças dos brasileiros. Eles não mexem nos privilégios e querem consertar a Previdência à custa dos mais pobres”, comentou.

Moisés destacou o fato de que, se a PEC da reforma da Previdência passar e o contribuinte quiser o salário integral, o contribuinte terá de trabalhar por 49 anos.

“Em minha casa tenho quatro filhos, todos com mais de 21 e atualmente desempregados. Mas, mesmo se estivessem empregados hoje, só iam se aposentar com setenta anos. Essa luta é por nossos filhos, pela novas gerações”, revelou.

Na próxima quarta-feira, 4 de janeiro, no auditório da Assembleia Legislativa, será instituído o Comitê de Luta Contra a Reforma da Previdência. E, no dia 27, será realizado um grande ato político em frente ao Palácio Rio Branco.